Come racconta Calciomercato.com,è in attesa di un’offerta da una squadra di Serie A (con Lazio, Inter e Roma tra le formazioni più interessate), il suo profilo è gradito anche in Spagna e in Arabia (quest’ultima ipotesi è la meno concreta al momento) ma è la Turchia ad aver fatto i passi più concreti nei suoi confronti, con ilin pressing, pronto ad accelerare per portare a termine la trattativa. Il club turco ha messo sul piatto una proposta importante per convincere il colombiano a sposare la causa della società di Istanbul, con il procuratore del colombiano volato anche in Turchia per ascoltarne i dettagli. In attesa di conoscere la sua prossima destinazione, però, rimane una certezza: Juan Cuadrado lascerà la Juventus.