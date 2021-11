Ancora lui, sempre lui, l'uomo dei gol decisivi al 90'. Chi altri se non Juanpoteva risolvere la partita contro la? È stato proprio il colombiano, subentrato dalla panchina al 79', a far tirare un enorme sospiro di sollievo a una squadra che aveva bisogno di una vittoria in campionato come dell'aria, per tornare a respirare dopo il doppio ko contro Sassuolo e Verona. Ancora lui, dicevamo. Proprio così, perchè una serata come questa non può non rievocare dolci ricordi, riportare testa e cuore dei tifosi a quelEra l'undicesima giornata di Serie A e lanavigava in cattive acque, bloccata a metà classifica cercando di restare a galla dopo un inizio di stagione che lasciava ben poche speranze, finchè il gol di Cuadrado ai granata, decisivo per il 2-1 finale, non cambiò le sorti di un'intera annata, dando il via a una scalata leggendaria che si concluse con la vittoria dello scudetto. E ora alzi la mano chi non ha pensato a questa analogia... Che forse non resterà altro che un nostalgico ricordo, ma che per una notte - quella del dodicesimo turno di Serie A - può regalare alla Juventus l'illusione di essere ancora lì, pronta a lottare per tornare nel posto che le spetta, fino alla fine, grazie a una rete di un sudamericano "ballerino" che nei momenti decisivi può sempre essere un lampo nel buio, la luce per ritrovare la strada.Strada che quest'anno si presenta più in salita che mai, per i bianconeri. Perchè non siamo più nel 2015, la Juventus appare meno Signora e più "ragazzina", le avversarie fanno più paura. Ma a volte un gol può cambiare tutto, persino una stagione intera. E chi l'ha detto che non può succedere di nuovo?