Questa volta non l'ha decisa materialmente lui, ma se non ci fosse stato il suo zampino - con il cross pennellato all'interno dell'area a propiziare l'autogol - probabilmente saremmo qui a parlare di un pareggio. Ancora una volta, la presenza di Cuadrado si è fatta sentire eccome tra le file della Juve. E non a caso, il colombiano è stato giudicato dai giornali tra i migliori in campo nella sfida di ieri sera contro la Fiorentina, seppur il suo "aiuto" alla squadra si sia concretizzato in un solo tempo di gioco. Noi del ilBianconero.com gli abbiamo dato 7 in pagella, con questa motivazione: "E' sempre lui. Ancora decisivo, ancora una volta nel finale. Come in campionato. Mette forte in mezzo e Venuti fa autogol, la Juve vince insperatamente e forse immeritatamente, ma vince". Sfoglia la gallery per leggere tutti i voti: