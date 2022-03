Anche in un periodo di forma non eccellente, in cui la brillantezza manca e si vede, Juan Cuadrado si dimostra uomo in più della Juventus. Ieri sera, contro la Fiorentina, il suo inizio di partita era stato ampiamente insufficiente: tanta fatica nel saltare l’uomo e nel creare quella superiorità sull’esterno che Allegri avrebbe voluto. Poi, un guizzo, uno dei suoi, per liberarsi sulla destra e lasciare partire un tiro cross che, deviato da Venuti, si infila nella porta viola e regala un grosso vantaggio ai bianconeri, in ottica qualificazione in finale di Coppa Italia.



Quello di Juan Cuadrado è uno dei nomi che balla sulla giostra dei rinnovi, di cui il club si dovrà occupare nelle prossime settimane. Però, il suo è uno di quelli meno discussi, certamente non al livello di Dybala. Questo, perché tra le parti esiste un accordo totale, come riporta calciomercato.com, e manca solo la firma del calciatore. Il rinnovo sarà di un anno, con opzione sul secondo e l’ingaggio rimarrà sulle cifre attuali: 5 milioni di euro stagionali. Nel proseguire con la linea verde, la Juventus vuole trattenere alcuni dei suoi pilastri, per rinsaldare le fondamenta e trasferire ai nuovi, ai più giovani, i valori di uno spogliatoio che sa come si vincono le competizioni.