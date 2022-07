Juanall'e Edinalla? Sì, l'operazione avrebbe potuto concludersi. Lo racconta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il procuratore dell'attaccante bosniaco ha tentato di portare a termine lo scambio con il benestare di entrambe le società: a far saltare il banco sarebbe stato proprio il "no" dell'ex Manchester City al passaggio in bianconero, che ha quindi messo fine a qualsiasi trattativa.