Un passo alla volta, ma stavolta non in una direzione comune. Lasono pronti a separare le proprie strade, la conferma arriva dall'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come "a oggi non ci sono prospettive di rinnovo". Nonostante le ultime e convincenti prestazioni dell'esterno colombiano.No, a oggi non ci sono prospettive di rinnovo, e il quotidiano chiarisce come sia "anche per l’ingaggio pesante del colombiano". Del resto, la distanza tra le parti è sempre rimasta molto ampia: la Juve aveva proposto di ridurlo un anno fa, quando era scattato il prolungamento automatico di un anno in base alle presenze, spalmandolo su due anni, ma non era stato raggiunto un accordo. Molto improbabile che, malgrado la stima di Allegri, se ne parli quest’anno.