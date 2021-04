"A volte si vince, a volte si perde. L'importante è continuare a lottare. Hasta en final!"

Con tanto di traduzione in spagnolo del mantra juventino "Fino alla fine" Juan Cuadrado è finora l'unico giocatore della Juventus ad essersi espresso su Instagram dopo la partita persa per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta. Cuadrado è stato uno dei giocatori più positivi in campo al Gewiss Stadium, costantemente in grado di saltare l'uomo.