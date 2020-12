Uno stop sulla neve per il colombiano che ha anche postato alcuni scatti con la famiglia direttamente dalla val Vermenagna, colpita duramente dall’alluvione di inizio ottobre.In realtà - scrive Repubblica -. Il calciatore - scrive il giornale - dovrà probabilmente rientrare in città prima che il Piemonte torni ad essere zona gialla perché il prossimo allenamento della squadra è in programma per lunedì ma anche gli spostamenti per motivi di lavoro sono sempre consentiti. ​