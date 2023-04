Juan Cuadrado, ha parlato a JTV: "Sapevamo che dovevamo fare risultato e siamo riusciti a centrare la semifinale. È un obiettivo raggiunto, penso che abbiamo il potenziale per arrivare in finale. È il nostro prossimo obiettivo, dobbiamo crederci»."È un periodo difficile ma non ci lamentiamo perché abbiamo dato tutto. La finale sarebbe una bella soddisfazione per tutti. Adesso arriverà il bello, dando sempre il 200%. Qui abbiamo giocato e sofferto da squadra".