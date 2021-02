La Juventus ha battuto il Crotone 3-0 e si è ripresa il terzo posto in classifica. Un risultato che però è arrivato contro il fanalino di coda del campionato e non può cancellare la delusione per le sconfitte contro Napoli e Porto. Anche per questo, forse, neanche metà dei giocatori bianconeri ha esultato sui social dopo il match. E nessuno ha lanciato proclami particolari (discorso a parte per la gioia di Fagioli per il debutto in Serie A). Tutti si sono espressi con moderata soddisfazione, per i 3 punti ottenuti che almeno permettono alla squadra di Pirlo di riprendere il cammino. Un cammino che ora dovrà passare attraverso tante altre forche caudine, in un calendario che non lascia tregua...

Qui di seguito la gallery, con l'eccezione di Danilo "insoddisfatto per la propria prestazione" a causa dell'ammonizione da diffidato che gli farà saltare la trasferta di Verona