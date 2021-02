Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Crotone, Stroppa, è pronto a cambiare le carte in tavola del suo Crotone nella sfida che li porterà a giocare questa sera all'Allianz Stadium con la Juventus. F"orse la salvezza per il Crotone non passa dalla gara di questa sera contro la Juventus: i punti i calabresi dovranno cercarseli altrove e soprattutto in casa ma Stroppa certo non parte battuto. «Siamo ancora vivi, possiamo e dobbiamo pensare di andare a Torino a fare risultato - dice l’allenatore. — Io finché non c’è la matematica a condannarci sono assolutamente convinto che questa squadra si può salvare». Piuttosto, c’è curiosità per il sistema di gioco: difesa a tre come da tradizione oppure inedita linea a 4? Sono possibili cambiamenti tattici, come chiesto dal presidente Vrenna in settimana, e anche da questo potrebbe dipendere il futuro di Stroppa in panchina", si legge sul quotidiano.