A digiuno da troppo tempo, Cristiano Ronaldo non vede l’ora di scendere in campo contro il Crotone per ritrovare in fretta la via del gol. In questo caso, come scrive il sito ufficiale della Juve, sarebbe la 78ª squadra contro cui CR7 andrebbe a segno: “Il Crotone può diventare la 78ª squadra contro cui Cristiano Ronaldo trova il gol nei cinque maggiori campionati europei (solo Zlatan Ibrahimovic con 79 ne conta di più dal 2000). Al momento, l’attaccante portoghese ha segnato a tutte le squadre affrontate in Serie A attualmente nella competizione (17/17)”.