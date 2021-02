Serviva Cristiano Ronaldo per far tornare il sorriso alla Juventus dopo il ko di Porto. E il portoghese ha risposto presente: 2-0 col Crotone all'intervallo, doppietta dell'ex Real Madrid. Ordinaria amministrazione per l'attaccante, che con le due reti messe a segno contro i rossoblù ha aumentato la collezione delle squadre a cui ha segnato, salendo a 78.: cross di Alex Sandro e colpo di testa vincente di CR7 dopo un movimento decisivo per smarcarsi.