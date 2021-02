La "Cristiano Ronaldo Airlines" era decollata per la prima volta nel dicembre 2019, quando il portoghese aveva colpito di testa sfidando la legge di gravità in un Samp-Juve, e poi aveva ripreso il volo durante Parma-Juve di questa stagione. Ma non c’è due senza tre, e dunque ecco CR7 salire di nuovo in cielo per segnare il 2-0 contro il Crotone, nella gara di ieri sera. Sui social network gli appassionati di calcio, di fede bianconera e non, in queste ore producono "meme" a tutto spiano, immaginando l’attaccante fra le nuvole, o a spasso tra i pianeti, o ancora immortalato dalla sonda Perseverance sul suolo di marte!