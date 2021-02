La lunga vita calcistica di Gigi Buffon si arricchisce di nuovi record. Non solo la leggenda vivente della Juventus continua a consolidare il primato assoluto di presenze in Serie A, ma con la presenza numero 654 che sta facendo registrare stasera in Juve-Crotone il portiere bianconero diventa il giocatore con più presenze tra i 5 campionati top europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1).



Che poi, se aggiungiamo le 17 presenze col Paris Saint-Germain nella stagione 2018-2019, Buffon mette insieme 671 presenze tra tutti i suddetti top-campionati.