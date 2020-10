Tra i convocati di Andrea Pirlo per la partita di stasera sul campo del Crotone figura anche un giocatore della Juventus Under 23 alla prima chiamata con la prima squadra. Si tratta del 21enne tunisino Hamza Rafia, talentuosa mezzapunta che si sta mettendo in evidenza in questo inizio del campionato di Serie C con la formazione di mister Zauli. Un giocatore che balza poco all'occhio se si guardano solo i freddi numeri: segna poco, in un anno e qualche mese non ha ancora trovato la via del gol in campionato (3 reti però in Coppa Italia di C, di cui una in finale contro la Ternana). Ma se è ormai un punto fermo della 'seconda squadra' bianconera c'è un motivo: è un funambolo imprendibile, come tocca il pallone gli avversari entrano in apprensione, per fermarlo ci vuole un raddoppio sistematico.

IN SINTESI - A concludere l'azione non ci arriva lui, ma grazie a lui le difese si aprono e i compagni hanno vita più facile per andare a realizzare.