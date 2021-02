Tutto pronto per Juve-Crotone. I bianconeri scenderanno in campo nella sfida di campionato soltanto lunedì sera, per una sfida che non ammette altri risultati all'infuori della vittoria. Sarà però anche l'occasione per Andrea Pirlo di adoperare un po' di turnover: le partite, in questi mini ciclo devastante, sono state tante e tutte dispendiose in termini fisici e nervosi. Ecco perché il tecnico pensa a tre novità rispetto alla formazione che è uscita sconfitta dal Dragao di Oporto: Buffon in porta, innanzitutto; poi spazio a Demiral in difesa (sostituirà l'infortunato Giorgio Chiellini) e infine Fagioli a centrocampo (Rabiot squalificato).