La Juventus non deve aggrapparsi alle attenuanti, ma le tante defezioni che ne hanno indebolito l’organico restano un dato di fatto. Anche lunedì, contro il Crotone, il copione non cambierà, soprattutto a centrocampo: Rabiot sarà è squalificato, Arthur infortunato, Ramsey e McKennie non sono al meglio. Per questo, come racconta il Corriere dello Sport, Pirlo sta pensando di concedere la grande chance a Nicolò Fagioli (sarebbe il suo debutto in Serie A), visto all’opera in Coppa Italia contro la Spal e che ha ben impressionato per la sua padronanza tecnica.