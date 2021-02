Dopo il debutto in Coppa Italia contro la Spal, il centrocampista dell'Under 23 della Juventus Nicolò Fagioli potrebbe trovare spazio anche domani sera contro il Crotone. Per il classe 2001 si tratterebbe del debutto in Serie A: Pirlo potrebbe inserirlo nella ripresa perché a corto di centrocampisti a causa degli infortuni di Arthur e della squalifica di Rabiot. Gli unici centrali di ruolo sono McKennie, Bentancur e Ramsey, che dovrebbero partire tutti e tre titolari con il gallese esterno a sinistra.