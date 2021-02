In vista della gara di lunedì sera contro il Crotone, Andrea Pirlo sta pensando a un titolare a sorpresa. Complici anche i tanti assenti, soprattutto a centrocampo dove dovrà fare a meno di Arthur per infortunio e Rabiot per squalifica, l'allenatore bianconero potrebbe dare una nuova chance a Federico Bernardeschi. L'idea è quella di schierare l'ex Fiorentina sulla fascia sinistra, con Chiesa dall'altra parte e McKennie al centro insieme a Bentancur