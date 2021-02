Dopo mezz'ora di gioco arrivano le prime indicazioni di Andrea Pirlo alla squadra, che non riesce a sbloccare la gara contro il Crotone: ancora 0-0 allo Stadium, dove l'allenatore bianconero ha sollecitato più volte i giocatori a servire Bentancur, che può far partire il lancio. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale Pirlo dice alla squadra di cercare con insistenza Bentancur che è spesso solo, non ha marcature asfissianti e ha possibilità di alzare la testa per cercare un compagno libero