Dopo il brutto ko contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions, Andrea Pirlo ha voltato pagina ed è già con la testa alla gara di lunedì sera a Crotone per il posticipo della 23a giornata di campionato. Oltre a dover fare i conti con gli infortunati, l'allenatore non avrà a disposizione nemmeno Rabiot per squalifica. Così, secondo quanto riporta Sky Sport, sta pensando di riportare Weston McKennie qualche metro più indietro, sulla linea dei centrocampisti.