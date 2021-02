12







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Tra le mille specializzazioni di Cristiano Ronaldo, se n'è aggiunta ufficialmente un'altra in questa stagione: se le castagne restano a lungo sul fuoco, il primo a sentire la puzza di bruciato - e quindi a intervenire - è sempre il portoghese. Doppietta importante e potente, quella di CR7. Che sommata al gol di McKennie fanno un rotondo 3-0 per i bianconeri. In una notte che nascondeva solo tranelli.



Avvitamenti perfetti su assist al bacio, quelli di Cristiano. I passaggi giusti sono stati prima di Alex Sandro e poi di Ramsey: le note positive arrivano pure da loro, e a pioggia da tutto il gruppo. Chi doveva rispondere, come Kulusevski e Bentancur, non è certo rimasto in silenzio. E la difesa si è blindata, ancora una volta: De Ligt e Demiral sono stati perfetti nel non crearsi rischi in solitaria.



