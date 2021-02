Andrea Pirlo ha le idee abbastanza chiare per la sfida di domani sera contro il Crotone. Obbligate, in alcuni casi: l'allenatore dovrà fare a meno degli infortunati Bonucci, Chiellini, Cuadrado ed Arthur oltre che di Rabiot infortunato. Davanti, vicino a Ronaldo ci sarà Dejan Kulusevski e non Alvaro Morata, che non segna da 324 minuti e non sta vivendo un gran momento di forma. Lo spagnolo non è al top, e contro il Crotone dovrebbe andare in panchina.