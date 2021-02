A parte le punizioni negli ultimi 25 metri #CristianoRonaldo fa sempre PAURA!!! #Siuuu #JuveCrotone — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) February 22, 2021

L'ex Juventusha commentato così la doppietta di Ronaldo contro il Crotone: "" ha twittato Marchisio. Serviva il portoghese per rialzare la Juve dopo il brutto ko in Champions contro il Porto. Due gol per archiviare la pratica Crotone e concentrarsi alla prossima sfida. Ci ha pensato un'altra volta lui a far sorridere i bianconeri, e Pirlo tira un sospiro di sollievo.