La Juventus riceve all'Allianz Stadium il Crotone ultimo in classifica. I bianconeri sono chiamati a sovvertire un trend caratterizzato dalla sconfitta col Napoli e da quella col Porto in Champions League, per continuare a sognare lo scudetto nonostante la convincente vittoria dell'Inter nel derby col Milan. Vincere stasera significherebbe controsorpassare la Roma al 3° posto e mantenersi a -8 (con partita da recuperare) dai nerazzurri. Andrea Pirlo, alle prese con ben sei assenze, lancia McKennie, Ramsey e Kulusevski dal 1', con Bentancur confermato in cabina di regia. E la coppia del futuro Demiral-De Ligt, scelta obbligata, in difesa.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo

​Crotone (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine. All. Stroppa