La gara tra Juventus e Crotone in programma stasera allo Stadium chiuderà la 23a giornata di campionato. I bianconeri vogliono rialzare la testa dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Porto. Quarti di finale in bilico, ma domani è vietato pensare all'Europa: l'obiettivo è conquistare i tre punti contro l'ultima in classifica con i quali la squadra di Pirlo supererebbe Roma, Atalanta e Lazio in una volta sola salendo al terzo posto dietro Inter e Milan. Per la gara di stasera l'allenatore dovrà fare a meno di Chiellini, Bonucci, Arthur e Cuadrado infortunati e Rabiot squalificato. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). Potete seguire la gara anche sul nostro sito con il live azione per azione e la moviola per analizzare i casi dubbi.



Sfoglia la gallery per vedere le probabili formazioni di Juve-Crotone