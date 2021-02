Dunque, quale Juve si vedrà nella sfida con il Crotone? Prova a disegnarla l'edizione odierna di Tuttosport: con i calabresi, a prescindere, i bianconeri arrivano incerottati. Oltre a Chiellini e Bonucci, saranno infatti out Arthur e Cuadrado. A questi si aggiunge l'assenza di Rabiot, squalificato. In porta potrebbe tornare Buffon, sugli esterni potrà esserci spazio a Danilo, con De Ligt e Demiral certi di un posto da titolare come coppia centrale. A sinistra occhio a Frabotta. In mezzo, Pirlo dovrà decidere: accentrare McKennie o lanciare Fagioli dal primo minuto? Chiesa su un lato, chissà se Bernardeschi sarà sull'altro. Da valutare Ramsey e Dybala, davanti Cristiano giocherà con Kulusevski.