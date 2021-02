9









Non sarà la partita perfetta, ma va bene così. La Juve ritrova i gol, tiene la porta inviolata e porta a casa tre punti fondamentali contro il Crotone in una gara che poteva diventare davvero difficile, ma a cui ha saputo ben reagire. Dopo una prima mezz'ora combattuta, ci ha pensato Cristiano Ronaldo, che ha incornato due volte e in altre due occasioni ha sfiorato il 3 e 4 a 0. Nella ripresa la Juve non è mai andata in sofferenza, ma anzi ha amministrato il vantaggio e cercato il terzo gol, arrivato con McKennie.



