La Juventus affronta il Crotone per il monday night della 23^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo deve fare i conti con ben sei assenze (Bonucci, Chiellini, Dybala, Rabiot, Cuadrado e Arthur).

Queste le scelte di formazione ufficiali dei due allenatori (calcio d'inizio ore 20.45 all'Allianz Stadium):



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Morata. All. Pirlo



CROTONE (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine. A disp: Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, Zanellato, D'Aprile, Simy, Rispoli, Marrone, Petriccione, Henrique, Riviere. All. Stroppa