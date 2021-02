Eradi Roma 1 ad arbitrare la sfida di stasera tra Juventus e Crotone: quarta partita in Serie A per il fischietto di Roma 1, che nelle tre gare precedenti - due in questa stagione - aveva sempre fischiato un rigore, da una parte o dall'altra. Gli assistenti sono De Meo e Fiore, il quarto uomo Abisso. Al Var ci sarà Banti, assistito dall'Avar Di Iorio. Il rigore, stavolta, l'ha chiesto Ronaldo per un intervento di Golemic nell'area rossoblù.- Cartellino giallo pesante per Danilo, che era diffidato e salterà così la prossima gara di campionato contro il Verona. Il brasiliano ha rimediato l'ammonizione per un pestone a Di Carmine, mettendo nei guai Pirlo che senza Cuadrado ko (era diffidato anche lui ma non ha giocato) rischia di affrontare la squadra di Juric senza terzini destri di ruolo.- Giallo a Frabotta per un duro intervento su Rispoli.- Proteste di Ronaldo per un intervento di Magallan in area al momento del tiro di CR7.- De Ligt rischia il giallo per un fallo d'ostruzione su Di Carmine. Il Crotone protesta ma l'arbitro si limita a fischiare la punizione.- Ammonito Marrone (subentrato a Luperto) che atterra Kulusevski dopo un dribbling dello svedese vicino alla linea di fondo.- A inizio ripresa è arrivato il giallo all'unico giocatore della Juve che non doveva prenderlo: pestone di Danilo a Di Carmine e ammonizione. Diffidato, salterà la gara contro il Verona nella quale, con Cuadrado ko, Pirlo rischia di non avere terzini destri.- E' regolare la posizione di Cristiano Ronaldo in occasione del vantaggio bianconero: al momento del cross di Alex Sandro il portoghese è tenuto in gioco dai difensori avversari, ed è arrivata anche la conferma del Var.- Ammonito Ramsey per un fallo da dietro su Ounas in ripartenza. Primo giallo del match, giusta la decisione di Marini.- Nessun episodio dubbio da segnalare nel primo quarto d'ora di gioco. Partita corretta con nessuna delle due squadre che ha ancora affondato.- Partiti!