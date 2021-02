L'unico diffidato della Juventus per la partita di domani contro il Crotone in programma alle 20.45 è il brasiliano Danilo, che se però dovesse prendere un giallo metterebbe nei guai Andrea Pirlo in vista della sfida col Verona sabato 27 febbraio. In caso di giallo e quindi di conseguente squalifica per la prossima gara, Danilo si aggiungerebbe a Bonucci, Chiellini e Cuadrado (diffidato anche lui, ma indisponibile per la gara di domani), tutti e tre infortunati. Juve in emergenza in difesa quindi, e senza Danilo sarebbe ancora peggio.