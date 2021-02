Per Paulo Dybala non è ancora arrivato il momento di tornare in campo. Fino a qualche giorno fa sembrava avesse superato i suoi problemi al ginocchio sinistro, ma l'argentino non ha ancora recuperato e anche per la gara di stasera contro il Crotone rimarrà fuori. Lui come Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Arthur: tutti indisponibili che si aggiungono allo squalificato Rabiot.