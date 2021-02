"Quella di ieri sera è stata la 250ª partita della Juventus allo Stadium considerando tutte le competizioni. Teatro."



Questo dato Opta ci ricorda quanti match ufficiali siano stati disputati dalla prima squadra della Juve nello stadio inaugurato un decennio fa, che dal 1 luglio 2017 ha assunto il nome di Allianz Stadium per motivi di sponsorizzazione. Una serie di 250 partite cominciata con quella vittoria per 4-1 sul Parma nella prima giornata della stagione 2011-2012, primo mattoncino del ciclo vincente bianconero aperto tutt'oggi. E passata dalla vittoria per 3-0 sul Crotone.