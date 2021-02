1









Lunedì la Juventus tornerà a giocare in Serie A e affronterà il Crotone per una sfida che all'andata determinò una perdita di punti per i bianconeri. Dalla sfida di lunedì si vedrà se la Juve sarà in grado di rispondere alle brutte prestazioni recenti o se lo scudetto diventerà un'impresa impossibile. Dal sito ufficiale del Crotone: "Il Football Club Crotone comunica che domenica 21 febbraio, alle ore 12:15, presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida si terrà la conferenza stampa di mister Giovanni Stroppa alla vigilia del match contro la Juventus".