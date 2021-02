Quando è arrivata la comunicazione delle formazioni ufficiali di Juventus-Crotone ed è balzato all'occhio che avrebbero giocato sia Weston McKennie che Aaron Ramsey, ci si è chiesti in che ruoli si sarebbero posizionati. Il primo quarto d'ora della partita all'Allianz Stadium ha totalmente chiarito il piano di Pirlo: Ramsey sulla sinistra nel ruolo di falso esterno-trequarti, McKennie come puro centrocampista al fianco di Rodrigo Bentancur, confermato in cabina di regia dopo la prova negativa di Oporto in Champions. Parte dalla panchina il giovanissimo regista Nicolò Fagioli.