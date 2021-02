La Juventus e il Crotone fra poco più di un'ora si affronteranno all'Allianz Stadium per il monday night della 23^ giornata di Serie A. Una partita fondamentale per non fare passi falsi e continuare la corsa allo scudetto, con l'Inter scappata via in cima alla classifica col successo nel derby di ieri col Milan.

Come di consueto, vi guideremo all'interno del prepartita: qua sotto continueremo ad aggiornarvi con le immagini che vengono dall'impianto della Continassa, dall'arrivo dei pullman delle squadre fino alla rifinitura sul terreno di gioco!