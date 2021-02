Andrea Pirlo vuole voltare pagina dopo il ko in Champions contro il Porto. La qualificazione ai quarti è i bilico, ma ora è tempo di ripensare al campionato e alla sfida contro il Crotone, in programma domani sera. L'allenatore cambierà qualcosa rispetto alla sfida di Oporto, a partire dal portiere: domani infatti tra i pali ci sarà Gigi Buffon e non Wojciech Szczesny, come ha confermato anche lo stesso Pirlo nella conferenza stampa di oggi.