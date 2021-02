Come raccontato da Calciomercato.com, tra Bernardeschi e il Crotone c'è affetto immutato. In Calabria, 'Berna' ha giocato la prima stagione tra i professionisti andando via tra le lacrime durante la cena d'addio. Fu un'intuizione del ds rossoblù Ursino che guardando una gara della Fiorentina Primavera in televisione rimane colpito dalle qualità del giovane Bernardeschi. Era l'ultimo giorno di mercato, al Crotone serviva proprio un esterno d'attacco per puntare alla promozione in Serie A. Ursino affonda il colpo e porta in Calabria un giocatore che quattro anni dopo la Fiorentina rivenderà alla Juve per 40 milioni. E che lunedì si giocherà una maglia da titolare con Ramsey. In due per un posto, ultime chance per rimanere in bianconero.