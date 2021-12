Le statistiche della Serie A evidenziano come lasia tra le squadre che ha sbagliato menoin questo girone di andata. Secondo i dati, infatti, i traversoni imprecisi sono stati 87, meglio ha fatto solamente l'Udinese con 68. I cross utili si fermano a 103, gli stessi dell'Atalanta, che però valgono solo il 10° posto in questa speciale classifica, in cui domina la Fiorentina con 152, seguita dall'Inter con 148.I viola possono contare su, capocannoniere, anche se dai 152 cross sono arrivati solamente 4 gol. Uno in più della, che vista la precisione dal fondo avrebbe bisogno di un centravanti d'area alla Dzeko. L', infatti, è la squadra che ha segnato più reti di testa: addirittura 12.