La Serie A in questa stagione è più che mai combattuta. L'attenzione dei club però ruota anche attorno alla loro immagine. Per questo i dati di YouGov FootballIndex aiutano a monitorare gli indici di mercato. È stata stilata una classifica dei club più apprezzati in Italia, negli USA e in Cina. In Italia scende al terzo posto e con il brand in calo la Juventus, salgono Milan e Inter rispettivamente prima e seconda. In salita anche il Napoli che occupa il quarto posto ma con il trend in crescita. I dati sono basati su alcuni fattori: l’avere giocatori e allenatori d’interesse (Players & Coaches), la gestione del club (Club Management), la cultura del tifo (Fan Culture), la tradizione del club, l’espressione di un gioco avvincente (Attractive Game), l’attuale percezione di successo. In gallery la classifica completa dei top club