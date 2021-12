Altro segno negativo per lain. Dopo il -2.58% di ieri, quest'oggi il titolo bianconero ha chiuso con, un risultato che ne porta il valore a 0,3920 euro per azione e capitalizzazione di mercato a quota 522,79 milioni di euro. E mai come in questo caso è giusto parlare di "crollo": quello odierno è infatti il, dunque quasi cinque anni fa.Come sottolinea Calcio e Finanza, sul titolo continua a pesare, da ormai qualche settimana, l'indagine in corso sui bilanci e sul tema, ma anche l'avvio dell'da 400 milioni di euro lanciato alla fine del mese di novembre. I risultati migliori per la Juventus arrivarono nell'estate 2018 – grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo – e nell'aprile del 2019, quando il club bianconero si giocava l'accesso alle semifinali di Champions League con l'Ajax, dopo aver sconfitto l'Atletico Madrid agli ottavi. Tempi che oggi appaiono più lontani che mai...