​La Juventus (MI:JUVE) è penalizzata oggi in borsa, mentre corre la Lazio per la quale, secondo il mercato, salgono le chance di vittoria dello scudetto. Dopo la sconfitta della Juventus nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, il mercato infatti scommette su un ribaltone in campionato dove la Lazio è a un solo punto di distanza dai bianconeri. Che in chiusura borsa registrano un 5,41% in meno, scendendo a 0,94 per azione.