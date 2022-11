Come racconta Gazzetta, ladel titolo in borsa della Juventus è stata di circa 1,7 miliardi nel settembre-ottobre 2018, in coincidenza con quello che all’epoca fu etichettato come il colpo del secolo: ossia l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 105 milioni di euro. A distanza di 4 anni, 29 novembre 2022, il fuoriclasse portoghese non gioca più nel club bianconero (l’addio nell’estate 2021) e la capitalizzazione si è ridotta a 700 milioni: di fatto un deprezzamento di un miliardo di euro rispetto ai valori massimi di mercato.