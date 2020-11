Se Juventus-Ferencvaros di per sé può non offrire una miriade di spunti (per quanto sia una gara importante per poter decidere la qualificazioni agli ottavi di Champions League con due giornate d'anticipo) segna una pietra miliare nella storia del club bianconero, un segno dei tempi che avanzano ed evolvono nel segno della globalizzazione. Anche nel calcio. Per la prima volta in 123 anni di vita, la Juve stasera non ha schierato da titolare nemmeno un giocatore italiano tra portiere e difensori! Ricordiamo infatti che all'Allianz Stadium mister Pirlo ha mandato in campo Szczesny in porta, e Cuadrado, Danilo, De Ligt e Alex Sandro nella linea difensiva a 4.