Zwan, azienda specializzata nella misurazione della reputazione delle aziende, ha sviluppato un report sul crollo reputazionale della. In particolare, a pesare in questa misurazione, sono i risultati negativi dei top club, tra cui la. Le voci maggiormente negative sono quelle legate a “Workplace & Governance” (-18,63%) e “Performance finanziarie” (-9,19%).Ad aver influito negativamente, in particolare, è l’effetto, il fallimento del progetto, dopo che la maggior parte dei club si sono ritirati, e le diverse indagini di Consob e AgCom sulle squadre italiane.