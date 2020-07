1









In settimana Miralem Pjanic ha festeggiato il suo trasferimento al Barcellona con un party in Lussemburgo. Lacrime e maglie blaugrana già pronta. Un tempismo criticato da La Gazzetta dello Sport che analizza il temi del derby di oggi: "La Juve, davanti a difese schierate, è parsa spesso un colibrì - si legge - : tanto palleggio sul posto senza avanzare di un metro. Incapace di aprirsi varchi col gioco, ha avuto bisogno di giocate individuali. Cristiano non è diventato di colpo il miglior amico del mister e il party di Pjanic in Lussemburgo, di discutibile tempismo, per festeggiare il passaggio al Barcellona, fa sospettare che la testa del regista bianconero non sia ossessivamente rivolta al presente".