Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, su Calciomercato.it, il giornalista di Repubblica Emanueleha detto la sua su Federico, esprimendo qualche riserva sull'attaccante classe 1997 dellae della Nazionale azzurra, anche alla luce della sua prestazione non esaltante contro il Chelsea in Champions League. "Non può essere considerato un giovane", il suo pensiero. "Io credo che sia emerso principalmente per la mancanza di qualità intorno a lui. Per me lui è una delusione in rapporto a quello che è stato l'investimento del club".