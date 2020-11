16









Cristiano Ronaldo non verrà convocato per la sfida contro il Benevento. È questa la notizia di giornata: infatti Andrea Pirlo ha deciso assieme allo staff tecnico di concedere un turno di riposto al fenomeno portoghese, che non partirà con il resto della squadra per la trasferta del Vigorito. Resterà a Torino, per tirare un po’ il fiato dopo gli impegni messi in fila tra nazionale e Juve, tra campionato e Champions League, e soprattutto in vista di quelli in programma fino a Natale.



CONTRO IL BENEVENTO - Con CR7 fuori dai giochi, Pirlo potrebbe optare per la coppia d’attacco Morata-Dybala contro la squadra di Inzaghi, con lo spagnolo in forma super e l’argentino che deve ritrovare la condizione migliore per tornare a splendere.