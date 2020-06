Cosa ha portato Cristiano Ronaldo ad essere un campione del genere? Tanti, tantissimi fattori, sicuramente la sua ossessione per la perfezione e la sua costanza professionale fuori dal normale. Lo sta dimostrando anche in questi giorni alla Continassa. Come riporta Tuttosport, il fenomeno portoghese si è presentato ieri al centro sportivo all'ora di pranzo, nonostante l’orario stabilito per l’inizio dell’allenamento fosse le 17.30. Ancora una volta, all’età di 35 anni, non smette di dare l’esempio per come prepararsi agli impegni di squadra: tra il 12 e il 14 giugno la Juventus sarà impegnata allo Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Lui, vorrà essere decisivo. Come sempre.